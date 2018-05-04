Певец Melovin забыл родной язык во время пресс-конференции. А всему виной – принципиальная позиция Украины – общаться с прессой лишь на украинском языке.

Певец Melovin забыл родной язык во время пресс-конференции. А всему виной – принципиальная позиция Украины – общаться с прессой лишь на украинском языке.В Сети появилось видео с пресс-конференции певца Melovin (настоящее имя Константин Бочаров), представляющего Украину на песенном конкурсе "Евровидение". Не обошлось без конфуза. Во время разговора с журналистом артист забыл родной язык."Мне так много пишут (несколько секунд пауза. – Прим. ред.) писем", – сказал украинский исполнитель. Было очевидно, что артист забыл, как на украинском языке звучит слово "письма". Тогда певец обратился за помощью к переводчику, сидящему рядом. Он немедленно помог артисту. Видео представил телеграм-канал Super.Отметим, что Melovin стал участником "Евровидения" после победы на национальном отборе. Он будет исполнять песню Under The Ladder. Напомним, первый полуфинал песенного конкурса состоится 8 мая, а второй – 10 мая. Финал запланирован на 12 мая.Россию на "Евровидении" представит певица Юлия Самойлова. Артисткавыступит с песней I Won't Break, что переводится с английского "Я не сломаюсь"."Эта песня обо мне. Авторы словно специально задались целью переложить на музыку мои собственные мысли и переживания. Это не столько нежная баллада, сколько песня со стержнем", – рассказывала о своем номере певица. Согласно жеребьевке Самойлова споет в первой половине второго полуфинала.