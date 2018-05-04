Во время пресс-конференции перед стартом Евровидения в Португалии оконфузился участник конкурса от Украины. Певец Melovin из-за принципиального требования властей Украины должен был говорить с представителями СМИ только на ридной мове, но пришлось делать это через переводчика на русском.

Во время пресс-конференции перед стартом "Евровидения-2018", которое в этом году состоится в Португалии, оконфузился участник конкурса от Украины.Певец Melovin оказался в глупой ситуации из-за принципиального требования властей Украины говорить с представителями СМИ только на "ридной мове".Артисту пришлось обратиться на русском языке к переводчику, который помог вспомнить ему, как будет по-украински то, что он хотел сказать.Видео забавного эпизода с пресс-конференции публикует в своем "Фейсбуке" портал Super.Первый полуфинал "Евровидения" состоится в Лиссабоне 8 мая, второй – 10 мая, финал – 12 мая. В конкурсе примут участие представители 42 стран. От России на "Евровидение" приехала Юлия Самойлова, которую в 2017-м не пустили в Киев.Самойлова выступит во втором полуфинале под шестым номером с песней I Won't break ("Я не сломаюсь").