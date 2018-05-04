Женщине начали звонить коллекторы

Женщине начали звонить коллекторыВ Костроме продавец магазина сотовой связи оформил для себя кредит на другого покупателя.Как сообщают в пресс-службе регионального УМВД, женщина обратилась за помощью в полицию, когда ей начали названивать коллекторы. Но она не брала кредит. В ходе проверки правоохранители выяснили, что в августе 2017 года молодой человек оформил на костромичку кредитную карту.Женщина взяла кредит в магазине сотовой связи, а продавец воспользовался одобрением её документов в другом банке. В отношении него возбудили уголовное дело по факту мошенничества.