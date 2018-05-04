Дома, строящиеся в Новой Москве в рамках программы реновации, будут проектировать с учетом смарт-стандарта, говорится на портале столичного стройкомплекса.

Технология регламентирует монтаж распределительных сетей для телевидения, телефонии и Интернета до каждой квартиры. Также в новых домах будет применяться автоматическая передача данных общедомовых и поквартирных счетчиков в городские информационные системы.Первый опыт технологий информационного модулирования зданий (BIM-технологий) Новая Москву получила три года назад, рассказал глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин. В частности, по его словам, с помощью BIM была спроектирована поликлиника в жилом комплексе "Новые Ватутинки". "Здание получилось красивым и функциональным", - отметил Ждикин.В программу реновации в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) вошел 251 дом, где насчитывается 8,25 тысячи квартир.