За десять дней было проведено 22 рейда, по результатам которых выявлено 36 фактов нарушения лицензионных требований.

В регионе подвели итоги операции «Автобус», которая проходила во второй половине марта. За десять дней было проведено 22 рейда, по результатам которых выявлено 36 фактов нарушения лицензионных требований. Кроме того, водители автобусов около 700 раз нарушили правила дорожного движения.В городах Владимир, Муром, Гусь-Хрустальный, Ковров и Юрьев-Польский прекращена регистрация шести автобусов, в конструкцию которых были внесены изменения, не согласованные с Госавтоинспекцией.Отметим, с начала года на территории Владимирской области произошло 26 ДТП с участием автобусов, в которых ранения получили 28 человек.