С 4 мая в России вступают в силу поправки к закону О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Теперь диагностические карты будут выдавать даже при обнаружении неисправности.

С 4 мая в России вступают в силу поправки к закону "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Теперь диагностические карты будут выдавать даже при обнаружении неисправности.