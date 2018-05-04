С 4 мая в России вступают в силу поправки к закону О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Теперь диагностические карты будут выдавать даже при обнаружении неисправности.
<a href="http://33live.ru/novosti/04-05-2018-v-rossii-izmenilis-pravila-proxozhdeniya-texosmotra.html" target="_blank">В России изменились правила прохождения техосмотра</a> - С 4 мая в России вступают в силу поправки к закону О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Теперь диагностические карты будут выдавать даже при обнаружении неисправности.
[url=http://33live.ru/novosti/04-05-2018-v-rossii-izmenilis-pravila-proxozhdeniya-texosmotra.html]В России изменились правила прохождения техосмотра[/url] - С 4 мая в России вступают в силу поправки к закону О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации. Теперь диагностические карты будут выдавать даже при обнаружении неисправности.