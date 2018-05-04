В Петербурге найден мертвым известный блогер Павел Няшин (его настоящая фамилия Макушин). Ему было 23 года. Он вел популярный блог о криптовалюте. Тело молодого человека было обнаружено в его квартире. Как сообщили в полиции, по факту смерти проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Напомним, зимой блогера жестоко избили и ограбили. Он хранил дома более 20 млн рублей 70 тысяч долларов.

В Санкт-Петербурге найден мертвым известный автор видеоблога о криптовалюте Павел Няшин (его настоящая фамилия Макушин). Ему было 23 года.Тело криптоблогера было обнаружено 30 апреля в его квартире на проспекте Солидарности. Как сообщил РИА Новости представитель управления Следственного комитета по Петербургу, по факту смерти проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.По информации "Невских новостей", блогер мог покончить с собой. Впрочем, предсмертной записки он не оставил. По словам его матери, причиной случившегося могло стать недавнее ограбление. В январе четверо неизвестных в масках ворвались в его дом в коттеджном поселке "Лазурные озера". Угрожая пистолетом, преступники избили его, сломали системный блок компьютера и украли сейф, в котором хранилось около 20 миллионов рублей и 70 тысяч долларов.Павел Макушин был автором YouTube-канала "Криптач", посвященного криптоиндустрии.