Twitter обнаружил ошибку в своей системе защиты и рекомендует всем своим пользователям поменять пароли.

Twitter обнаружил ошибку в своей системе защиты и рекомендует всем своим пользователям поменять пароли в самой сети микроблогов и во всех сервисах.В компании пояснили, что когда пользователь устанавливает пароль, система маскирует его. Однако из-за ошибки системы пароли сохранялись в незамаскированном виде.We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ— Twitter Support (@TwitterSupport) 3 мая 2018 г.Никаких признаков проникновения в систему нет, ошибка исправлена, однако Twitter советует пользователям сменить пароли в целях предосторожности.