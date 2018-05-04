Первая женщина-космонавт посетила главный аграрный университет по приглашению ректора Галины Золиной.

Первая женщина-космонавт посетила главный аграрный университет по приглашению ректора Галины Золиной. У студентов была уникальная возможность пообщаться с легендой отечественной космонавтики и из первых уст узнать, как проходило освоение внеземного пространства. Тимирязевцы же, в свою очередь, показали Валентине Владимировне селекционную станцию и теплицы академии.Аспиранты и научные сотрудники рассказали Валентине Терешковой, над чем они работают в лаборатории биотехнологии, генетики и селекции овощных.– На станции мы занимаемся молекулярно-генетическим маркированием растений при помощи стандартного ПЦР-анализа, – говорит аспирант Рада Алижанова.– Ребята определяют, какие растения обладают геном устойчивости к болезням, а какие нет. И в селекционной работе используют только устойчивые, - объяснила ректор Галина Золина. - Это как прививка у человека – поставил, и не болеешь. Благодаря этой технологии мы можем не использовать химические средства против вредителей и выводить экологически чистые сорта.После селекционной станции Валентине Владимировне показали новый учебный корпус. Ещё год назад на его месте был заброшенный склад с затопленным подвалом. Был проведён сложный капитальный ремонт всех трёх этажей корпуса, и сейчас здание полностью пригодно для занятий.Здесь будет располагаться кафедра ботаники, а также лаборатория генетики, селекции и биотехнологии овощных культур.В подарок Валентина Владимировна получила корзину свежих овощей из тимирязевских теплиц, рассаду клубники, а также черенки облепихи, сливы, розы и рябины. Ректор Галина Золина рассказала, что в оранжереях академии соблюдаются все необходимые условия для выращивания вкусных и натуральных овощей и фруктов.– Время не стоит на месте, – подчеркивает Галина Дмитриевна, – раньше был продукт, а сейчас — товар: современные производители нацелены только на извлечение прибыли, и, зачастую, магазинные овощи не имеют настоящего вкуса. А в Тимирязевских теплицах большое внимание уделяется в первую очередь качеству продукта.Звездная гостья пообещала высадить все подарки на своём дачном участке. И напомнила, что вновь вернётся в Тимирязевку совсем скоро - Валентина Владимировна вручит дипломы выпускникам-отличникам.