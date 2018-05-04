ВВС США провели 26 летных, инженерный и отладочных испытаний 12 модификации ядерной бомбы В61 (гравитационной).

ВВС США провели 26 летных, инженерный и отладочных испытаний 12 модификации ядерной бомбы В61 ("гравитационной"). Генерал Джек Вайнштейн, замначальника штаба по стратегическому сдерживанию и интеграции ядерных вооружений, отмечает, что испытания проходят "очень хорошо"."Гравитационная" бомба в ВВС США обозначается литерой B. Она является бомбой с переменной мощностью заряда: на некоторых модификациях (третьей, четвертой и десятой) можно установить заряд в 0.3, 1.5, 5, 10, 60, 80 или 170 килотонн. Бомба 11 модификации – новейшая из находящихся на вооружении США в настоящее время – имеет, как сообщается, только один вариант мощности ядерного заряда. Бомбы В61 могут подрываться по сигналу — как в воздухе и на поверхности земли, так и под землей.Первые испытания 12 модификации данной бомбы проходили в 2015 году в Неваде. Тогда использовалась бомба без боезаряда.В61-12 в три раза точнее бомб-предшественниц, сообщает РИА Новости. Ее особенность – наличие хвостового оперения, что делает ее более управляемой. Бомбу 12 модификации можно не спускать с парашютом, а просто сбросить с самолета, после чего бомба, при необходимости подруливая, сама планирует к цели.Для сброса такой бомбы могут быть использованы многофункциональные истребители F-35 Lightning II. К 2020 году первая партия В61-12 поступит на вооружение США. Бомбы будут размещены также на американских военных базах в Европе: в Италии, Турции, Германии, Нидерландах и Бельгии.