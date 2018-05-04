Напомним, на данный момент черно-белые находятся на 8 месте в турнирной таблице, в активе команды 31 очков. А предстоящий соперник располагается на 7 месте.

Владимирское «Торпедо» готовится к очередному поединку в рамках первенства России по футболу среди команд второго дивизиона зоны «Запад». Сегодня нашим футболистам предстоит игра с командой «Псков-747». Матч начнется в 18-30.Напомним, на данный момент черно-белые находятся на 8 месте в турнирной таблице, в активе команды 31 очков. А предстоящий соперник располагается на 7 месте.