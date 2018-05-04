В программе — концертные номера, вручение подарков, праздничный фуршет.

Сегодня в администрации Владимира руководители города в торжественной обстановке примут участников войны и представителей городских ветеранских общественных организаций. В программе — концертные номера, вручение подарков, праздничный фуршет.Начало — в 14.00