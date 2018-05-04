В программе — концертные номера, вручение подарков, праздничный фуршет.
<a href="http://33live.ru/novosti/04-05-2018-vo-vladimire-sostoitsya-chestvovanie-veteranov-vojny.html" target="_blank">Во Владимире состоится чествование ветеранов войны</a> - В программе — концертные номера, вручение подарков, праздничный фуршет.
[url=http://33live.ru/novosti/04-05-2018-vo-vladimire-sostoitsya-chestvovanie-veteranov-vojny.html]Во Владимире состоится чествование ветеранов войны[/url] - В программе — концертные номера, вручение подарков, праздничный фуршет.