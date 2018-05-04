Сотрудниками полиции изъято 20 свертков с наркотическим средством синтетического происхождения.

Следственным управлением УМВД России по городу Владимиру возбуждено уголовное дело в отношении 21-летнего жителя областного центра. Молодой человек подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).Подозреваемый был задержан в апреле текущего года в ходе проведения оперативных мероприятий сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков городского Управления МВД совместно с сотрудниками регионального Управления Росгвардии.В ходе досмотра транспортного средства и личного досмотра у подозреваемого были обнаружены и изъяты 20 свертков с неизвестным содержимым, обмотанных черной изолентой, и полимерные упаковочные материалы.Экспертным заключением установлено, что в изъятых свертках находилось синтетическое наркотическое средство, общей массой 6,72 грамма.Сотрудниками полиции установлено, что запрещенные вещества фигурант планировал сбыть на территории области бесконтактным способом, путем организации тайников-закладок.Также во Владимире сотрудниками ОНК обнаружены четыре организованных задержанным тайника со свертками, наполненными неизвестным веществом. В настоящее время содержимое изъято и направлено на исследование.Полицейскими проводится проверка на причастность подозреваемого к иным аналогичным эпизодам преступной деятельности.