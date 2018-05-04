В результате аварии есть пострадавшие

В результате аварии есть пострадавшиеНа пересечении улицы Сенная и проспекта Мира в Костроме водитель такси попал в ДТП.Как сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции, авария произошла в четверг, 3 мая. Столкнулись две иномарки - Nissan Qashqai и Renault Logan. По предварительным данным, 34-летняя женщина, находясь за рулем Nissan, проехала перекресток на красный сигнал светофора.Ей потребовалась медицинская помощь. По данному факту правоохранители проводят проверку.