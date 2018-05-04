Шесть грабителей в масках, вооружившись автоматами, совершили налет на ингушское отделение Почты России в Назрани. Преступники рассчитывали поживиться деньгами для выплаты пенсий, однако их добычей оказался мешок с бумажной корреспонденцией.

На отделение "Почты России" в Назрани 3 мая был совершен налет. Шестеро мужчин в масках ворвались в помещение среди белого дня, напугали работников и посетителей и похитили мешок с бумажными письмами. Ограбление обошлось без жертв.По словам очевидцев, преступники рассчитывали на денежную добычу — конверты с пенсиями. Однако похитили лишь мешок с корреспонденцией."Все денежные средства отделения находятся в целости и сохранности. Почтовое отделение продолжает свою работу в штатном режиме", — отметили в пресс-службе "Почты России".Задержать подозреваемых пока не удалось.