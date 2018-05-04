Появилась новая информация о гибели писателя и шоумена Сергея Сакина. Мужчина замерз по пути в Москву, а его труп полицейские нашли в лесу после таяния снега.

Появиласьновая информация о гибели писателя и шоумена Сергея Сакина. Мужчина замерз попути в Москву, а его труп полицейские нашли в лесу после таяния снега.Участник телешоу"Последний герой" пропал без вести в ноябре 2017 года в окрестностях городаМышкин Ярославской области. Версия о том, что Сакин пропал по пути вМоскву, подтвердилась.Шоумен успел переправиться на пароме из Мышкина на другой берегВолги, но ни на маршрутку, ни на попутку не сел. Труп Сергея полицейские нашлив лесу в окрестностях деревни Коровино, сообщает "Московский комсомолец".Тело Сакина обнаружили во времяпланового прочесывания местности после схода снега. Труп лежал неподалеку отпричала. Долгие поиски объясняются тем, что звезду "Последнего героя" почтисразу же занесло снегом. Личные вещи Сергея остались нетронуты.Предварительная причина смертиСакина – смерть от переохлаждения, возможно, в состоянии алкогольногоопьянения. Известно, что писатель долго лечился от пагубной страсти.По словам подруги Сакина Татьяны,шоумен гостил в Мышкине у своего друга, которому помогал по хозяйству. "Сергейчасто ездил в Москву к своей семье, к родителям и детям. Так 24 ноября онпоехал в очередной раз.... Следов насилия на теле нет – скорее всего, онскончался от остановки сердца, может быть, замерз на морозе. Хотя никакиххронических болезней у Сергея вроде не было", – рассказала женщина. По словамТатьяны, скорее всего Сергей собирался выезжать из Мышкина автостопом, посколькув автобусы до Ярославля ходят плохо и нерегулярно, и не всегда в них можно сесть.Напомним, 4 мая труп Сергея Сакина нашли вокрестностях Мышкина. Друзья пропавшего участника программы "Последнийгерой" подтвердили информацию о его смерти.