Президент США Дональд Трамп изъявил готовность встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, но иных шагов сделано не было, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Президент США Дональд Трамп изъявил готовность встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным, но иных шагов сделано не было, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, ясности по поводу встречи до сих пор нет и никаких контактов тоже.В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что не располагает никакой информацией о том, будет ли получено российскому внешнеполитическому ведомству готовить встречу Путина и Трама, передает "Интерфакс".Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в марте Трамп позвонил Путину, поздравил его с победой на выборах и предложил как можно быстрее встретиться на высшем уровне, пригласив в Белый дом.