Акция под таким названием пройдет в предстоящее воскресенье сразу на нескольких площадках Владимира

В предстоящее воскресенье, 6 мая сразу на нескольких площадках Владимира - в Левитановском сквере, на смотровой площадке на улице Георгиевской, в сквере за Городским ДК, на площади у ДК Молодежи и у кинокомплекса «Руськино» - пройдет акция «Вступи в Бессмертный полк». Волонтеры расскажут о традициях «Бессмертного полка», а участники молодежных военно-патриотических клубов и творческие коллективы выступят с концертными программами.Начало в 12 часов.