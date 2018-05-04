Интернет-пользователи посчитали сексистской одну из шуток в мультфильме
Возвращение в Простоквашино. Критики поделились своим мнением
в соцсети ВКонтакте.
Интернет-пользователи посчитали сексистской одну из шуток в мультфильме
"Возвращение в Простоквашино". Критики поделились своим мнением
в соцсети ВКонтакте.
По сюжету второй серии родители Дяди
Федора едут в деревню на машине, но сбиваются с пути. По
словам мамы мальчика, навигатор указывает правильное направление. "Тебе
в навигаторе надо мужской голос выбрать. Женский часто право
и лево путает", – отвечает ей супруг.
Некоторые зрители остались недовольны такой
задумкой сценаристов. "Замечательно. Сексизм по отношению к навигатору. Куда
уж дальше", "Класс, вот чего не хватало оригинальному мультику —
дремучего женоненавистничества", "Шутка с навигатором
ужасна", — написали фолловеры.
Напомним, скандал вокруг
любимого несколькими поколениями россиян мультфильма разразился из-за проблем с
авторскими правами. О них на мультсериал создатель советского мультсериала Эдуард
Успенский заявил в ноябре 2017 года. Он запретил "Союзмультфильму" использовать придуманных им
персонажей. Но в концерне поступили по-своему.
Ранее студия
"Союзмультфильм" сообщила о выходе до
десяти новых серий мультфильма "Простоквашино" до конца
2018 года. В картине появились новые персонажи, включая младшую сестру главного
героя. Всего до 2020 года планируется выпустить 30 серий по 6,5 минуты. Первая серия вышла 3 апреля этого года.