Интернет-пользователи посчитали сексистской одну из шуток в мультфильме Возвращение в Простоквашино. Критики поделились своим мнением в соцсети ВКонтакте.

Интернет-пользователи посчитали сексистской одну из шуток в мультфильме"Возвращение в Простоквашино". Критики поделились своим мнениемв соцсети ВКонтакте.По сюжету второй серии родители ДядиФедора едут в деревню на машине, но сбиваются с пути. Пословам мамы мальчика, навигатор указывает правильное направление. "Тебев навигаторе надо мужской голос выбрать. Женский часто правои лево путает", – отвечает ей супруг.Некоторые зрители остались недовольны такойзадумкой сценаристов. "Замечательно. Сексизм по отношению к навигатору. Кудауж дальше", "Класс, вот чего не хватало оригинальному мультику —дремучего женоненавистничества", "Шутка с навигаторомужасна", — написали фолловеры.Напомним, скандал вокруглюбимого несколькими поколениями россиян мультфильма разразился из-за проблем савторскими правами. О них на мультсериал создатель советского мультсериала ЭдуардУспенский заявил в ноябре 2017 года. Он запретил "Союзмультфильму" использовать придуманных имперсонажей. Но в концерне поступили по-своему.Ранее студия"Союзмультфильм" сообщила о выходе додесяти новых серий мультфильма "Простоквашино" до конца2018 года. В картине появились новые персонажи, включая младшую сестру главногогероя. Всего до 2020 года планируется выпустить 30 серий по 6,5 минуты. Первая серия вышла 3 апреля этого года.