Вынесен приговор еще трем обвиняемым в растрате средств, выделенных на строительство космодрома Восточный.

Вынесен приговор еще трем обвиняемым в растрате средств, выделенных на строительство космодрома Восточный. Начальник ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России" Андрей Ярцев, директор ООО "Стройконструкция С" Анатолий Рязанов и гендиректор ЗАО "Стройконструкция" Николай Шкадин получили от 6,5 до 7,5 лет лишения свободы.Как установил суд, в 2012-2013 года указанные лица вместе с сообщниками завысили цены на металлоконструкции для строительства объектов космодрома и растратили вверенные Ярцеву более 250 миллионов рублей в пользу принадлежащего Рязанову и Денискину ООО "Стройконструкция С", сообщила ТАСС официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.Ранее был вынесен приговор бывшему руководителю "Дальспецстроя" Юрию Хризману, его сыну Михаилу Хризману, главному бухгалтеру "Дальспецстроя" Владимиру Ашихмину и бывшему вице-спикеру Законодательной думы Хабаровского края Виктору Чудову. Все они были признаны виновными в злоупотреблениях, повлекших ущерб на сумму более 5 миллиардов рублей.