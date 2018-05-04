Организация по запрещению химического оружия определила дозу
вещества, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным
ОЗХО, против экс-сотрудника ГРУ было использовано от 50 до 100 граммов Новичка.
Организация по запрещению химического оружия определила дозу
вещества, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным
ОЗХО, против экс-сотрудника ГРУ было использовано от 50 до 100 граммов "Новичка".
"Новичок" в Солсбери использовали в виде аэрозоля
или в жидком виде, заявил глава ОЗХО Ахмет Узюмджю. "Я не знаю точного
объема, но мне сказали, что там может быть 50-100 граммов или порядка того, что
выходит за пределы исследовательской деятельности", – цитирует Узюмджю New
York Times.
Осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудник
ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери
4 марта. Инцидент спровоцировал международный скандал. Лондон утверждает, что к
отравлению Скрипалей веществом "Новичок" причастна Россия, Москва это
категорически отрицает.
По словам главы ОЗХО, отравляющее вещество уже вносится в список химического оружия, за
которым должна следить организация. После этого страны, подписавшие Конвенцию
по химическому оружию, будут обязаны задекларировать производство или хранение
этого яда, если его объем превышает 5-10 граммов, необходимых для лабораторных
исследований, а также создать антидот.
Тем временем президент Чехии Милош Земан сообщил, что нервно-паралитический
яд, которым в Великобритании был отравлен Сергей Скрипаль, производился в
ноябре 2017 года в городе Брно. "В ноябре 2017 года в НИИ минобороны в
Брно был тестирован нервно-паралитический яд, который классифицируется как
А230. Количество изготовленного яда было очень малым, и после этого он был
уничтожен", – заявил чешский лидер.
В свою очередь, в Москве заявили о трех фактах обмана
общественности правительством Великобритании в "деле Скрипалей". По
словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Лондон, вопреки
своим утверждениям, не установил страну изготовления яда. Кроме того, у России,
несмотря на заявления Британии, не было мотива для отравления Скрипалей. Также правительство
Мэй солгало о том, что "Новичок" производился только в России.