Организация по запрещению химического оружия определила дозу вещества, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По данным ОЗХО, против экс-сотрудника ГРУ было использовано от 50 до 100 граммов Новичка.

Организация по запрещению химического оружия определила дозувещества, которым были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. По даннымОЗХО, против экс-сотрудника ГРУ было использовано от 50 до 100 граммов "Новичка"."Новичок" в Солсбери использовали в виде аэрозоляили в жидком виде, заявил глава ОЗХО Ахмет Узюмджю. "Я не знаю точногообъема, но мне сказали, что там может быть 50-100 граммов или порядка того, чтовыходит за пределы исследовательской деятельности", – цитирует Узюмджю NewYork Times.Осужденный за шпионаж в пользу Великобритании экс-сотрудникГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городе Солсбери4 марта. Инцидент спровоцировал международный скандал. Лондон утверждает, что котравлению Скрипалей веществом "Новичок" причастна Россия, Москва этокатегорически отрицает.По словам главы ОЗХО, отравляющее вещество уже вносится в список химического оружия, закоторым должна следить организация. После этого страны, подписавшие Конвенциюпо химическому оружию, будут обязаны задекларировать производство или хранениеэтого яда, если его объем превышает 5-10 граммов, необходимых для лабораторныхисследований, а также создать антидот.Тем временем президент Чехии Милош Земан сообщил, что нервно-паралитическийяд, которым в Великобритании был отравлен Сергей Скрипаль, производился вноябре 2017 года в городе Брно. "В ноябре 2017 года в НИИ минобороны вБрно был тестирован нервно-паралитический яд, который классифицируется какА230. Количество изготовленного яда было очень малым, и после этого он былуничтожен", – заявил чешский лидер.В свою очередь, в Москве заявили о трех фактах обманаобщественности правительством Великобритании в "деле Скрипалей". Пословам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Лондон, вопрекисвоим утверждениям, не установил страну изготовления яда. Кроме того, у России,несмотря на заявления Британии, не было мотива для отравления Скрипалей. Также правительствоМэй солгало о том, что "Новичок" производился только в России.