04.05.2018

2018-05-04 16:45:27

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка, 38» (15 (9616) от 4 мая 2018 года).

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ ПОБЕДЫ

Читайте на страницах 1 - 2.



«ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДЯДЯ СТЁПА»

В Москве стартовал региональный этап Всероссийского творческого конкурса «Полицейский Дядя Стёпа», приуроченного к 300-летию российской полиции. Продолжение на странице 2.



ЮБИЛЕЙ НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ

Читайте на странице 2:



МЫ ПОМНИМ О ВАС

90 лет исполнилось ветерану Великой Отечественной войны – труженику тыла Клавдии Петровне Ткачёвой.



ДОБЛЕСТНО СЛУЖИЛ ОТЕЧЕСТВУ

С 90-летним юбилеем приехали поздравить ветерана Великой Отечественной войны Дмитрия Дмитриевича Люлина сотрудники ОМВД России по Пресненскому району г. Москвы.



ВО ИМЯ СПАСЕНИЯ

В апреле в Москве проходит традиционный весенний донорский марафон. Мероприятие приурочено к Национальному дню донора. Согласно статистике, каждый третий житель нашей планеты хотя бы раз в жизни нуждался в донорской крови. Подробности читайте на странице 2.



МАСТЕРА В ОТСТАВКУ НЕ УХОДЯТ

В биографии Алексея Филипповича Петрушина немало ярких страниц. Его общий трудовой стаж составляет 75 лет. В 1944 году начал службу в рядах Советской армии. Крестьянский парень стал участником испытания ядерного оружия 29 августа 1949 года. Подробнее на странице 3.



РОДНИКИ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

В день празднования нашей Великой Победы по улицам городов и сёл почти 90 (!) стран мира пройдут участники движения «Бессмертный полк». Тысячи, нет — миллионы наших современников с гордостью пронесут портреты своих родственников — ветеранов армии и флота, партизан, подпольщиков, бойцов Сопротивления, тружеников тыла, узников концлагерей, блокадников, детей войны. Продолжение на странице 3.



СУДЬБА АРТИЛЛЕРИСТА

Игорь Фёдорович Морозов родился в 1923 году, фронтовик. Люди постарше знают: почти все мужчины, появившиеся на свет в Советском Союзе в том году, не вернулись с войны — у этого поколения был самый основной призывной возраст…Читайте на странице 4.



СМЕНИЛ СОЛДАТСКУЮ ШИНЕЛЬ НА МИЛИЦЕЙСКИЙ КИТЕЛЬ

Одному из старейших членов ветеранской организации УВД по ЮАО, участнику Великой Отечественной войны, майору милиции в отставке Александру Степановичу Трубникову исполнилось 92 года. Но несмотря на почтенный возраст, этот человек до сих пор бодр и весел. Подробности читайте на странице 4.



ПАМЯТИ ГЕРОЕВ

Ежедневно на железнодорожный вокзал города Бреста приезжает огромное количество туристов. Люди едут туда, чтобы посетить легендарную Брестскую крепость. К сожалению, многие из них даже не подозревают, что милиционеры этого вокзала держали оборону не менее героически, чем защитники крепости. Продолжение на странице 4.



РАБОТАЛИ, КАК ВСЕ...

Пока среди нас есть свидетели военных лет, ветераны, мы ловим каждое их слово о войне. Ряды их с годами редеют, и тем ценнее кажутся воспоминания о самом трагичном периоде в истории нашей страны. Продолжение читайте на странице 5.



ФРОНТОВОЙ ХАРАКТЕР

Встреча с Мариной Викторовной Орловой, дочерью ветерана Великой Отечественной войны и Московского уголовного розыска полковника милиции Виктора Николаевича Дьячкова, состоялась в Музее истории МУРа. «Петровке, 38» она рассказала о самом памятном и дорогом. Читайте на странице 5.



ПЯТЬ КИЛОМЕТРОВ ДО ФЮРЕРА

(«Танковая рапира» генерала Павлова ударила прямо в сердце рейха)

Неожиданно яркий для февраля солнечный луч пробился сквозь облака и осветил город. Продолжение на страницах 6 - 7.



РАЗГОВОР С ПРАДЕДУШКОЙ

Тема подвигов советских воинов в Великой Отечественной войне неисчерпаема. Подтверждением тому может служить судьба бывшего участкового инспектора УВД по ВАО подполковника милиции Сергея Афонина. Продолжение на странице 8.



ДВЕ ВОЙНЫ СТАРШИНЫ ДЁМИНА

Ветеран Великой Отечественной Иван Павлович Дёмин не был за границей в нашем сегодняшнем понимании — он в отпуск туда не ездил. Зато пешком в своё время исходил пол-Европы. Читайте на странице 9.



ВСТРЕЧА

Ещё со школьной скамьи я страшно полюбил стихи. И так полюбил, что зачитывался ими. А вот самому написать не удалось ни одного. Я завидовал тому, кто пишет их. Поэтов считал необыкновенными людьми. Но вот неожиданно встретил поэта. Продолжение на странице 9.



ДОСТАВИТЬ БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

Рассказать о подразделении невозможно без того, чтобы не охватить страницы его истории из давно минувшего и совсем недавнего прошлого. Читайте на страницах 10 – 11.



БРАТЬЯ КОЛЕСОВЫ НА ЗАЩИТЕ РОДИНЫ

Потомки гордятся доблестью отважного комсорга МУРа

В фондах Музея истории МУРа хранится копия справки, подписанной ровно 75 лет назад — 10 февраля 1943 года — руководством столичного Отдела уголовного розыска и выданной Анне Григорьевне Колесовой. Продолжение на странице 12.



УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК. НАЧАЛО ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию специальных выпусков, посвящённых 100-летней истории Московского уголовного розыска. Они формируется из материалов книги об истории Московского уголовного розыска, создаваемой Советом ветеранов МУРа под общей редакцией Юрия Григорьевича Федосеева — начальника МУРа в 1991—1994 годах. Подробности читайте на странице 13.



«ЕСТЬ ЕЩЁ НЕМАЛО ТЕМ ДЛЯ СЕРЬЁЗНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»

В преддверии знаменательного юбилея — 300-летия российской полиции — проводятся различные яркие, значимые мероприятия. Подробнее на странице 14.



ФАМИЛИИ ВОПРЕКИ

9 сентября 1941 года командующий Приморской армией генерал-лейтенант Георгий Софронов подписал наградной лист о награждении медалью «За отвагу» красноармейца по фамилии Гитлер. Читайте на странице 14.



СЕКРЕТ ВЕЧНОЙ МОЛОДОСТИ ОТ ЛЮДМИЛЫ ЛЯДОВОЙ

В Культурном центре полицейского гарнизона прошёл праздничный концерт в честь 93-летия женщины, фамилия которой связана со всем, что сочетается со словом «музыка». Она талантливейший композитор, прекрасно поёт и аккомпанирует себе на фортепиано. Нет предела таланту народной артистки СССР Людмилы Лядовой! Подробнее на странице 15.



«ДЕНЬ ПОБЕДЫ» СТРАТЕГИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ

5 апреля в большом зале мэрии Москвы на Арбате, 36, прошёл 10-й Московский фестиваль детской патриотической песни на премию «Офицеры России». Продолжение на странице 15.



ОРУЖИЕ, КОТОРОЕ ВСЕГДА С ТОБОЙ

Соревнования Спартакиады по самбо МГО ВФСО «Динамо», посвященной 300-летию российской полиции и 95-летию Общества «Динамо», прошли в спортивном комплексе ГУ МВД России по г. Москве. В ней приняли участие 57 спортсменов. Читайте на странице 16.



БЕЗМОЛВНЫЕ СВИДЕТЕЛИ ПРАВДЫ

(Продолжение. Начало в №№ 5–7, 9—14.)

Тема минувшей Великой Отечественной войны горька. Но без неё жить нельзя. К великому сожалению, несмотря на протесты ветеранов и неравнодушных граждан, такие понятия, как патриотизм, коллективизм, совесть, ушли из сознания…Продолжение читайте на странице 16.



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