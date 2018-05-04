Взрыв в доме на юго-западе Москвы. На балконе квартиры на пятом этаже одного из домов по улице 26 Бакинских комиссаров выбиты стекла. Никто при хлопке газа не пострадал.

Взрыв в доме на юго-западе Москвы. На балконе квартиры на пятом этаже одного из домов по улице 26 Бакинских комиссаров выбиты стекла. Никто при хлопке газа не пострадал.Причиной взрыва стал газовый баллон, сообщает ТАСС. Он взорвался при разгерметизации. Пожара после хлопка газа не возникло. Обрушения балкона или разрушения несущих конструкций зданий не произошло.