Актриса Кристина Асмус выложила в Сеть провокационные снимки. Она попыталась затащить поклонников на спектакль со своим участием с помощью эротической фотосессии из ванной.

Актриса Кристина Асмус выложила в Сеть провокационные снимки.Она попыталась затащить поклонников на спектакль со своим участием с помощью эротическойфотосессии из ванной.В свежей публикации в Instagram Асмус предстала в образероковой красотки, которая, приняв чувственную позу, позирует в мыльной пене. Предугадывая бурную реакцию подписчиков Кристина добавила к снимкам ироничные хэштеги –"ты же мать", "вот интересно, что Бульдог думает", "подстриглась, что ли", "ябы свою убил", "как ни старайся, а актриса одной роли", "в тихом омуте","пошлятина" и "уже удивить нечем".Реакция от поклонников последовала незамедлительно, артисткупохвалили за смелость и потрясающее чувство юмора."Фигура идеал 1000%", "Кристина, как же мне нравятся ваши теги! С такимудовольствием их читаю 😁превосходное чувство юмора и самоиронии 🤩", "Оченьгодные хештеги))", "Ух как же вы чертовски привлекательны!". –писали восторженные фанаты.Естественно, были и те, кому такая откровенность пришлась не по вкусу. Особо активные поклонники просили супруга артистки Гарика Харламова поскорее усмирить разнузданную женушку. "Куда Харлашка смотрит ?😳", "Слишком","Дура, нельзя такие вещи делать, все это должен видеть только твой муж, а невся инста", "Гарииик, посмотри чем занимается твоя супружница, пока тыпревращаешься в эдуарда сурового:-!", – возмущались поборники морали.Отметим, что в середине мая на сцене театра Ермоловойсостоится премьера постановки "Текст" Максима Диденко по одноименному романуДмитрия Глуховского. В центре внимания писателя несколько дней из жизнистудента-филолога, который вернулся в Москву после тюрьмы. Молодой человекотсидел семь лет за подкинутые в клубе запрещенные вещества.Помимо Кристины Асмус, в спектакле заняты Илья Маланин, ЕгорХарламов, Филипп Ершов, Сергей Бадичкин и другие актеры театра Ермоловой. ДмитрийГлуховский присутствовал на репетициях и, судя по всему, остался доволен."Посмотрел на магию в действии", – написал автор в своем микроблоге.