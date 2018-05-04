Актриса Кристина Асмус выложила в Сеть провокационные снимки.
Она попыталась затащить поклонников на спектакль со своим участием с помощью эротической
фотосессии из ванной.
Актриса Кристина Асмус выложила в Сеть провокационные снимки.
Она попыталась затащить поклонников на спектакль со своим участием с помощью эротической
фотосессии из ванной.
В свежей публикации в Instagram Асмус предстала в образе
роковой красотки, которая, приняв чувственную позу, позирует в мыльной пене. Предугадывая бурную реакцию подписчиков Кристина добавила к снимкам ироничные хэштеги –
"ты же мать", "вот интересно, что Бульдог думает", "подстриглась, что ли", "я
бы свою убил", "как ни старайся, а актриса одной роли", "в тихом омуте",
"пошлятина" и "уже удивить нечем".
Реакция от поклонников последовала незамедлительно, артистку
похвалили за смелость и потрясающее чувство юмора.
"Фигура идеал 1000%", "Кристина, как же мне нравятся ваши теги! С таким
удовольствием их читаю 😁
превосходное чувство юмора и самоиронии 🤩", "Очень
годные хештеги))", "Ух как же вы чертовски привлекательны!". –
писали восторженные фанаты.
Естественно, были и те, кому такая откровенность пришлась не по вкусу. Особо активные поклонники просили супруга артистки Гарика Харламова поскорее усмирить разнузданную женушку. "Куда Харлашка смотрит ?😳", "Слишком",
"Дура, нельзя такие вещи делать, все это должен видеть только твой муж, а не
вся инста", "Гарииик, посмотри чем занимается твоя супружница, пока ты
превращаешься в эдуарда сурового:-!", – возмущались поборники морали.
Отметим, что в середине мая на сцене театра Ермоловой
состоится премьера постановки "Текст" Максима Диденко по одноименному роману
Дмитрия Глуховского. В центре внимания писателя несколько дней из жизни
студента-филолога, который вернулся в Москву после тюрьмы. Молодой человек
отсидел семь лет за подкинутые в клубе запрещенные вещества.
Помимо Кристины Асмус, в спектакле заняты Илья Маланин, Егор
Харламов, Филипп Ершов, Сергей Бадичкин и другие актеры театра Ермоловой. Дмитрий
Глуховский присутствовал на репетициях и, судя по всему, остался доволен."Посмотрел на магию в действии", – написал автор в своем микроблоге.