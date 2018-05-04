Главный тренер московского футбольного клуба Локомотив Юрий Семин в ближайшее время подпишет новое соглашение с командой. Это должно произойти вечером 4 мая на базе железнодорожников в Баковке.

Главный тренер московского футбольного клуба "Локомотив" Юрий Семин в ближайшее время подпишет новое соглашение с командой. Это должно произойти вечером 4 мая на базе железнодорожников в Баковке.Новый контракт Семина с "Локомотивом" будет подписан по схеме "1+1". Заработная плата при этом составит 2 миллиона евро, сообщает "Спорт-экспресс". Опция продления на второй год будет возможна, если "Локомотив" по итогам следующего сезона попадет в первую пятерку чемпионата или выйдет в финал Кубка России.