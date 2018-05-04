Заботятся о себе сами. Сегодня ребята с ограниченными возможностями красили в желтый первую и последнюю ступени при входе в шестую школу Владимира. Дело в том, что жёлтый могут различать даже люди с нарушением зрения. И это им помогает ориентироваться в пространстве. Именно шестую школу для акции доступная среда выбрали неслучайно.

Заботятся о себе сами. Сегодня ребята с ограниченными возможностями красили в желтый первую и последнюю ступени при входе в шестую школу Владимира. Дело в том, что жёлтый могут различать даже люди с нарушением зрения. И это им помогает ориентироваться в пространстве. Именно шестую школу для акции "доступная среда" выбрали неслучайно.Анна Протасова, юрист ассоциации родителей детей-инвалидов "Свет": "Наши ребята, которые ходят на Ново-Ямскую заниматься в швейном цехе, они приходят сюда, в столовую и каждый день обедают. Акция проводится традиционно каждый год. В прошлом году мы проводили такую акцию в 19 школе, каждый год, в разных школах мы проводим эту акцию".Акцию провели к Международному дню борьбы за права инвалидов. Он отмечается во всём мире с 1992 года 5 мая. В честь праздника владимирские активисты напомнили и о праве инвалидов на инклюзивное образование. Это форма обучение, пр которой дети с ограниченными возможностями здоровья могут учиться бок о бок с остальными школьниками. Участники акции нарисовали на асфальте как видят такое совместное обучение.Валентина, участница акции: "Есть люди с ограниченными возможностями здоровья, которые могут вот сюда ходить учиться. Кого-то возят сюда на коляске, кто-то ходит пешком, но у него другая форма заболевания. Помощь вот таким людям тоже нужна".Наталья, участница акции: "Мы вместе. У нас тоже есть такая акция - мир один для всех".