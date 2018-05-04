Юморист
Максим Галкин позабавил поклонников роликом из зарубежной поездки. Артист продемонстрировал
в своем микроблоге необычную европейскую достопримечательность.
Юморист
Максим Галкин позабавил поклонников роликом из зарубежной поездки. Артист продемонстрировал
в своем микроблоге необычную европейскую достопримечательность.
В Instagram Максим опубликовал видео, на котором показывает
подписчикам бескрайнее море желтых цветов. "Я сейчас нахожусь в Чехии. В моих
любимых рапсовых полях", – протяжно комментирует супруг Примадонны. Галкин выглядит
крайне довольным, он широко улыбается в камеру и треплет разлохмаченные волосы.
Поклонники оценили пост Максима: за несколько часов
публикация набрала более трехсот тысяч просмотров и множество комментариев.
Поклонники благодарили юмориста за подаренное настроение, просили артиста выкладывать
больше позитивных видео и фото, бурно обсуждали пользу и вред этого травянистого растения, а также возможное использование рапса в быту и на производстве.
"Боже какая красота! 👍👍👍🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻", "Максим
спасибо за позитив!За улыбки!За красоту!🙂🙂🙂", "О
Боже кааакая крррасота..", "Красотааааа!!! Максим, выкладывайте побольше
постов. Очень интересно вас смотреть!!! Спасибо и всех благ вам!!!", "У нас на
Кубани в Краснодарском крае-поля не хуже, а может даже лучше!!!😀👍", – писали восторженные пользователи Сети.
Многие по-доброму потешались над
странной прической артиста, юмористу даже предложили услуги парикмахера. "Ну шевелюра у вас", "Что с волосами)))",
"приходи уйму твои кудри", "Что за чуп на башке", "Максим,ты будь
то вниз головой упал с самосвала,ну и причесон😁", "Максим,у
Вас безумная прическа😂🙈" – не унимались поклонницы.
Были и те, кто решил, что взбудораженное
настроение артиста имеет искусственную природу. Над затерявшемся
в поле мужем Примадонны начали подтрунивать. "Забухал Галкин!", "Кайфовый по ходу рапс))) штырит по
полной)))", "Ни че так тебя кроет!", – смеялись поклонники.