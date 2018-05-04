Юморист Максим Галкин позабавил поклонников роликом из зарубежной поездки. Артист продемонстрировал в своем микроблоге необычную европейскую достопримечательность.

ЮмористМаксим Галкин позабавил поклонников роликом из зарубежной поездки. Артист продемонстрировалв своем микроблоге необычную европейскую достопримечательность.В Instagram Максим опубликовал видео, на котором показываетподписчикам бескрайнее море желтых цветов. "Я сейчас нахожусь в Чехии. В моихлюбимых рапсовых полях", – протяжно комментирует супруг Примадонны. Галкин выглядиткрайне довольным, он широко улыбается в камеру и треплет разлохмаченные волосы.Поклонники оценили пост Максима: за несколько часовпубликация набрала более трехсот тысяч просмотров и множество комментариев.Поклонники благодарили юмориста за подаренное настроение, просили артиста выкладыватьбольше позитивных видео и фото, бурно обсуждали пользу и вред этого травянистого растения, а также возможное использование рапса в быту и на производстве."Боже какая красота! 👍👍👍🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻", "Максимспасибо за позитив!За улыбки!За красоту!🙂🙂🙂", "ОБоже кааакая крррасота..", "Красотааааа!!! Максим, выкладывайте побольшепостов. Очень интересно вас смотреть!!! Спасибо и всех благ вам!!!", "У нас наКубани в Краснодарском крае-поля не хуже, а может даже лучше!!!😀👍", – писали восторженные пользователи Сети.Многие по-доброму потешались надстранной прической артиста, юмористу даже предложили услуги парикмахера. "Ну шевелюра у вас", "Что с волосами)))","приходи уйму твои кудри", "Что за чуп на башке", "Максим,ты будьто вниз головой упал с самосвала,ну и причесон😁", "Максим,уВас безумная прическа😂🙈" – не унимались поклонницы.Были и те, кто решил, что взбудораженноенастроение артиста имеет искусственную природу. Над затерявшемсяв поле мужем Примадонны начали подтрунивать. "Забухал Галкин!", "Кайфовый по ходу рапс))) штырит пополной)))", "Ни че так тебя кроет!", – смеялись поклонники.