По версии следствия мужчина похитил имущество и угнал автомобиль из гаража одной из местных организаций.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району окончено расследование уголовное дело в отношении 30-летнего местного жителя. Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража) и ч. 1 ст. 166 УК РФ (угон).В ходе следствия установлено, что в марте текущего года обвиняемый, выставив оконную раму, проник в гараж, расположенный на территории одной из организаций, совершил хищение 27 медных заземляющих спусков, после чего скрылся с места преступления на автомобиле УАЗ, который также находился в гараже.После поступившего в полицию сообщения сотрудниками уголовного розыска был проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в ходе которого обвиняемый был задержан и дал признательные показания, пояснив, где оставил угнанный автомобиль. Впоследствии автомобиль был обнаружен недалеко от территории организации, а похищенное имущество изъято и возвращено собственнику.В настоящее время расследование уголовных дела завершено и с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.