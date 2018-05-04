Не смирившиеся со смертью короля рок-н-ролла поклонники уверены, что он прячется в небольшом городке Бентон штата Арканзас. По их мнению, певец скрывается под маской пастора Роберта Джойса.

Несмирившиеся со смертью короля рок-н-ролла поклонники уверены, что он прячется внебольшом городке Бентон штата Арканзас. По их мнению, певец скрывается подмаской пастора Роберта Джойса.Пастор Роберт Джойс обладает таким же голосом,как когда-то у Элвиса. Многие ссылаются на схожую манеру пения, а некоторые ивовсе на свидетельства своих родных, которые застали кумира миллионов живым и полагают,что он и есть Роберт Джойс.Сам пожилой американец заявил, что ему приятно сравнение с Пресли, хотя сам он не являетсямузыкантом. По его словам, голос – это воля Господа, передает Express.Примечательно, что Пресли популяризовал рок-н-ролл, хотя и не былпервым исполнителем этого жанра. Тем не менее, именно он соединил кантри и блюз, дав рождение рокабилли. Элвис Пресли умер 16 августа 1977 года в результатесердечного приступа. Он был похоронен на кладбище, но позже его прах перенеслив его поместье "Грейсленд" -из-за попытки взлома гроба певца фанатами, не верящими в его смерть.Теория о том, что корольрок-н-ролла до сих пор жив, находит поддержку от множества поклонников и по сейдень. По мнению теоретиков, Элвис Пресли инсценировал собственную смерть, чтобыпокинуть сцену.Отметим, в январе 2017 года в Грейсленде поклонникамякобы удалось сфотографировать престарелого певца живым. Один из них увидел вчертах лица бородатого седого мужчины сходство с Элвисом.