Не
смирившиеся со смертью короля рок-н-ролла поклонники уверены, что он прячется в
небольшом городке Бентон штата Арканзас. По их мнению, певец скрывается под
маской пастора Роберта Джойса.
Не
смирившиеся со смертью короля рок-н-ролла поклонники уверены, что он прячется в
небольшом городке Бентон штата Арканзас. По их мнению, певец скрывается под
маской пастора Роберта Джойса.
Пастор Роберт Джойс обладает таким же голосом,
как когда-то у Элвиса. Многие ссылаются на схожую манеру пения, а некоторые и
вовсе на свидетельства своих родных, которые застали кумира миллионов живым и полагают,
что он и есть Роберт Джойс.
Сам пожилой американец заявил, что ему приятно сравнение с Пресли, хотя сам он не является
музыкантом. По его словам, голос – это воля Господа, передает Express.
Примечательно, что Пресли популяризовал рок-н-ролл, хотя и не был
первым исполнителем этого жанра. Тем не менее, именно он соединил кантри и блюз, дав рождение рокабилли. Элвис Пресли умер 16 августа 1977 года в результате
сердечного приступа. Он был похоронен на кладбище, но позже его прах перенесли
в его поместье "Грейсленд" -
из-за попытки взлома гроба певца фанатами, не верящими в его смерть.
Теория о том, что король
рок-н-ролла до сих пор жив, находит поддержку от множества поклонников и по сей
день. По мнению теоретиков, Элвис Пресли инсценировал собственную смерть, чтобы
покинуть сцену.
Отметим, в январе 2017 года в Грейсленде поклонникам
якобы удалось сфотографировать престарелого певца живым. Один из них увидел в
чертах лица бородатого седого мужчины сходство с Элвисом.