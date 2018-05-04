Звезда реалити-шоу Дом-2 Анастасия Лисова прошлась по супруге футболиста Дмитрия Тарасова Анастасии Костенко. По мнению экс-участницы реалити-шоу модель сознательно увела спортсмена из семьи.

Звезда реалити-шоу "Дом-2"Анастасия Лисова прошлась по супруге футболиста Дмитрия Тарасова АнастасииКостенко. По мнению экс-участницы реалити-шоу модель сознательно увела спортсменаиз семьи.В своем видеоблоге Лисова отметила,что Костенко умелый манипулятор и лгунья, поэтому поначалу модель произвела нанее хорошее впечатление. Однако со временем мнение звезды "Дома-2" изменилось.По словам экс-участницы телешоу,девушки познакомились во время совместной фотосессии. Модель показалась Лисовойприятной, милой, безобидной и "просто ангелочком". Будущая жена футболиста безконца прибеднялась и жаловалась на неприятности в личной жизни."Она рассказывала о расставании спарнем, о том, как он жестоко к ней относится и какая она бедная. Мы всейкомандой сочувствовали ей, пытались дать мудрый совет, думая, что она наивнаямаленькая девочка. А потом случается такой скандал, начинают говорить о том,что Костенко увела мужа…" – вспоминает звезда "Дома-2".Узнав об отношениях подруги с еще несвободным Дмитрием Тарасовым, Лисова написала ей той сообщение, с просьбойпрояснить ситуацию. По словам участницы скандального телепроекта Анастасия всекатегорически отрицала и даже грозилась подать в суд на журналистов, распускающихслухи."Через некотороевремя мне звонит знакомый и приглашает на передачу. Предложил заявить, чтоКостенко – любовница Тарасова. Я отказалась, сказав: "Нет, да никогда в жизни,она такая хорошая девочка". А через некоторое время выясняется, что это правда... В общем, такая милая девочка, которую якобы парень обижает, на самом делеоказалась проворной стервой, которая увела мужа у Оли Бузовой. И сейчас ониживут в доме, который они строили вместе с Олей", – отметила Анастасия Лисова.Звезда "Дома-2" уверена, что Костенко, заранее зная о дружбе Бузовой иЛисовой, придумала правдоподобную легенду с неким фантомным юношей в главной роли и намеренно дурила ей голову. "Нет, ты знаешь, она наврала при встрече,начала выдумывать, когда поняла, что я знакома с Олей Бузовой… А когда мы с нейзнакомились, она рассказывала о парне, который даже якобы не приехал к ней вбольницу. Понимаешь, выдумала. Я вообще не хотела обсуждать это. Не знаю, зачемсейчас сказала", – поведала Анастасия.Анастасия добавила, что испытывает неприятные чувствавспоминая эту историю. "Терпеть не могу, когда мне врут. Я хотела ей помочь, уменя были самые добрые намерения. Почувствовала себя полной лохушкой", – рассказалаАнастасия.