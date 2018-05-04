Звезда реалити-шоу Дом-2
Анастасия Лисова прошлась по супруге футболиста Дмитрия Тарасова Анастасии
Костенко. По мнению экс-участницы реалити-шоу модель сознательно увела спортсмена
из семьи.
Звезда реалити-шоу "Дом-2"
Анастасия Лисова прошлась по супруге футболиста Дмитрия Тарасова Анастасии
Костенко. По мнению экс-участницы реалити-шоу модель сознательно увела спортсмена
из семьи.
В своем видеоблоге Лисова отметила,
что Костенко умелый манипулятор и лгунья, поэтому поначалу модель произвела на
нее хорошее впечатление. Однако со временем мнение звезды "Дома-2" изменилось.
По словам экс-участницы телешоу,
девушки познакомились во время совместной фотосессии. Модель показалась Лисовой
приятной, милой, безобидной и "просто ангелочком". Будущая жена футболиста без
конца прибеднялась и жаловалась на неприятности в личной жизни.
"Она рассказывала о расставании с
парнем, о том, как он жестоко к ней относится и какая она бедная. Мы всей
командой сочувствовали ей, пытались дать мудрый совет, думая, что она наивная
маленькая девочка. А потом случается такой скандал, начинают говорить о том,
что Костенко увела мужа…" – вспоминает звезда "Дома-2".
Узнав об отношениях подруги с еще несвободным Дмитрием Тарасовым, Лисова написала ей той сообщение, с просьбой
прояснить ситуацию. По словам участницы скандального телепроекта Анастасия все
категорически отрицала и даже грозилась подать в суд на журналистов, распускающих
слухи.
"Через некоторое
время мне звонит знакомый и приглашает на передачу. Предложил заявить, что
Костенко – любовница Тарасова. Я отказалась, сказав: "Нет, да никогда в жизни,
она такая хорошая девочка". А через некоторое время выясняется, что это правда... В общем, такая милая девочка, которую якобы парень обижает, на самом деле
оказалась проворной стервой, которая увела мужа у Оли Бузовой. И сейчас они
живут в доме, который они строили вместе с Олей", – отметила Анастасия Лисова.
Звезда "Дома-2" уверена, что Костенко, заранее зная о дружбе Бузовой и
Лисовой, придумала правдоподобную легенду с неким фантомным юношей в главной роли и намеренно дурила ей голову. "Нет, ты знаешь, она наврала при встрече,
начала выдумывать, когда поняла, что я знакома с Олей Бузовой… А когда мы с ней
знакомились, она рассказывала о парне, который даже якобы не приехал к ней в
больницу. Понимаешь, выдумала. Я вообще не хотела обсуждать это. Не знаю, зачем
сейчас сказала", – поведала Анастасия.
Анастасия добавила, что испытывает неприятные чувства
вспоминая эту историю. "Терпеть не могу, когда мне врут. Я хотела ей помочь, у
меня были самые добрые намерения. Почувствовала себя полной лохушкой", – рассказала
Анастасия.