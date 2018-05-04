Участник скандального телепроекта Алексей Куприн срочно госпитализирован. Мужчину уже прооперировали, он находится в стабильном состоянии.

Участник скандального телепроекта Алексей Куприн срочно госпитализирован. Мужчину уже прооперировали, он находится в стабильномсостоянии.Алексею стало плохо прямо на съемках, ему вызвали скоруюпомощь. Куприна доставили в больницу. Медики выяснили, что у 29 –летнего участника гнойный аппендицит, который в любой момент может лопнуть.Врачи приняли все необходимые меры для спасения молодого мужчины.Куприн ужепришел в себя, в его соцсетях появились свежие публикации. Участник написалв своем Instagram: "Жизнь оченьнепредсказуема... не известно что нас ждет завтра ... и что может случиться..."Девушка Алексея Майя Донцова сообщила журналистам, чтосейчас ее возлюбленный находится в стабильном состоянии и его жизни ничего неугрожает. "Я привожу Леше еду, которую ему можно, исостояние его постепенно улучшается. Так что в скором времени он вернется наПоляну, где буду за ним внимательно следить и ухаживать, потому что теперь унего жесткая диета и постельный режим", – рассказала Майя Dom2Life.ruОтметим, что после того, как Куприн сделал Донцовойпредложение, девушка ни на шаг не отходит от своего избранника. Недавно Майя исполниласпециально написанную для Алексея песню, чем вызвала у него слезы умиления. "Этобыл лучший сюрприз! Мне очень понравилась песня и то, как Маюша ее исполнила.Любимая, ты самая лучшая! А вам понравился номер?" – написал Купин в соцсетях сразу после выступления возлюбленной.