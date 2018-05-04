Британская телезвезда Эшли Джеймс поразила поклонников своим откровением. Она опубликовала в Instagram две фотографии в нижнем белье, одна из которой была отретушированной, а другая демонстрировала все несовершенства ее тела.

Британская телезвезда Эшли Джеймс поразила поклонников своим откровением. Она опубликовала в Instagram две фотографии в нижнем белье, одна из которой была отретушированной, а другая демонстрировала все несовершенства ее тела.Главная цель 31-летней звезды шоу "Большой брат" – поднять самооценку женщин, которые стесняются своих физических недостатков. Джеймс призвала подписчиц "полюбить себя настоящую, даже с растяжками и целлюлитом".По словам девушки, раньше она смотрела на тела других людей и стремилась выглядеть также. "Но я уверяю вас, что даже модели в реальной жизни хотят быть такими, какими их делают на фотографиях", – написала Джеймс.Телезвезда напомнила о главном: "У каждого из нас есть хорошие и плохие стороны. Я просто почувствовала необходимость поделиться этим, потому что я сама думала иначе несколько лет назад. Нам всем нужно иногда напоминать, что стремление выглядеть, как люди с обложки– не лучшая идея". Она подчеркнула, что целлюлит, растяжки и прочие "проблемные области" – это то, что делает людей настоящими.Подписчики Джеймс поблагодарили ее за столь вдохновляющий пост. "Просто хочу сказать тебе огромное спасибо. Теперь я понимаю, что единственная проблема находится в моей голове. Я стала смотреть на себя не так предвзято и научилась ладить с недостатками", – написала одна из пользователей соцсетей. Однако некоторые сочли акцию Эшли ужасной. "До тошноты просто", – написал телезвезде один из поклонников.Напомним, что существует целое направление, целью которого является побудить людей принимать тело таким, какое оно есть. Так называемый бодипозитив выступает под девизом "мое тело – мое дело". Представители движения борются против навязанных стандартов красоты.