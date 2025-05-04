Легковое авто улетело в кювет у села Заречное в Собинском районе. Машину очень сильно смяло, но водитель чудом остался жив. О ДТП рассказали в пресс-службе министерства региональной

Легковое авто улетело в кювет у села Заречное в Собинском районе. Машину очень сильно смяло, но водитель чудом остался жив. О ДТП рассказали в пресс-службе министерства региональной безопасности. Авария произошла 3 мая в первой половине дня. На помощь водителю приезжали спасатели аварийно-спасательного отряда АСС Владимирской области. Они достали из авто пострадавшего и передали медикам. Прокомментируйте