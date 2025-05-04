Настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку дорожного происшествия.

Авария с участием медмашины произошла 4 мая около 15.20 на ул. Комиссарова областного центра, сообщает УМВД региона. В социальных сетях почти сразу же появились кадры ДТП, на которых видно, как водитель «Опеля» проезжает перекресток на разрешающий сигнал светофора в сторону улицы Егорова. На этот же перекресток на красный свет влетает карета скорой помощи с включенными маячками и сигналом. От удара спецгазель переворачивается на бок.Очевидцы кидаются к карете и с усилием открывают задние двери. По всей видимости, в момент аварии «скорая» перевозила пациента – видеорегистратор запечатлел мужчину, который на руках выносит из пострадавшего авто пожилую женщину без обуви. Затем из кареты вытаскивают носилки и медоборудование.«В результате ДТП пострадали пятеро человек – все они находились в автомобиле «ГАЗЕЛЬ». Один из пострадавших госпитализирован, четверым назначено амбулаторное лечение», - уточни в УМВД по Владимирской области.Настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку дорожного происшествия.