Мероприятие по высадке деревьев состоится 6 мая в 9:30.

Акция посвящена тополю неслучайно, пояснили в Правительстве региона. Это дерево стало символом стойкости и мужества - один из тополей пережил Сталинградскую битву, несмотря на разрывы снарядов, и продолжает расти.Десять лет назад в России было решено высаживать тополя по всей стране в честь Победы. Во Владимирской области «Тополя Победы» появятся в деревне Андреево Судогодского района.Мероприятие по высадке деревьев состоится 6 мая в 9:30.