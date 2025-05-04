Электроснабжение в Александровском районе частично удалось восстановить после майской кратковременной зимы. Однако, по информации губернатора Владимирской области на вечер 3 мая,

Электроснабжение в Александровском районе частично удалось восстановить после майской кратковременной зимы. Однако, по информации губернатора Владимирской области на вечер 3 мая, обесточено 72 подстанции, без света остаются почти 1 800 человек. Электричество уже получили жители Большого Каринское, Красного Пламени, Искры, Годуново, Бакшеево, Легково, Арсаки, Лизуново, нескольких улиц Александрова. Энергетики продолжают работать и в Юрьев-Польском районе.