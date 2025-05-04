Владимирская область получила саженец «Тополя Победы». Это дерево уже около ста лет растет на площади Павших Борцов в Волгограде. Тополь каким-то чудом уцелел во времена Сталинградской

Владимирская область получила саженец «Тополя Победы». Это дерево уже около ста лет растет на площади Павших Борцов в Волгограде. Тополь каким-то чудом уцелел во времена Сталинградской битвы. На его стволе можно увидеть многочисленные следы от снарядов. Как рассказали в пресс-службе правительства области, дерево стало символом стойкости и мужества. 10 лет назад было принято решение размножить