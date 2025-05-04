Сейчас на восстановительных мероприятиях заняты 18 бригад: 54 энергетика и 27 единиц спецтехники.

После майского снегопада, накрывшего на днях владимирский регион, без света остались населенные пункты Александровского и Юрьев-Польского районов. В последнем специалисты «Владимирэнерго» электроснабжение уже восстановили, сообщил губернатор Александр Авдеев в своем ТГ-канале.Александровский район также в числе наиболее пострадавших от непогоды. Сильный ветер и снегопад стали причиной обрывов проводов, падения опор и многометровых деревьев, превышающих охранную зону ЛЭП в 10 метров. Дороги и подъездные пути оказались заблокированы завалами, что осложнило работу аварийных бригад.Сейчас на восстановительных мероприятиях заняты 18 бригад: 54 энергетика и 27 единиц спецтехники.