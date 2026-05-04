Во Владимире прошла торжественная церемония вручения паспортов школьникам, достигшим 14 лет. Мероприятие приурочили к празднованию Дня Победы, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Во Владимире прошла торжественная церемония вручения паспортов школьникам, достигшим 14 лет. Мероприятие приурочили к празднованию Дня Победы, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Документы получили 12 ребят, которые отличились в учебе, спорте, творчестве и общественной жизни. Паспорта юным владимирцам вручили врио заместителя начальника УМВД Екатерина Бурмистрова, депутат горсовета Евгений Станчев и член Общественного совета при полиции