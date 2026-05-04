Начальник службы эксплуатации АО «Владимирпассажиртранс» Дмитрий Кнутов дал интервью телеканалу «Вариант», в котором рассказал о развитии городского транспорта.Компания на сегодняшний день обслуживает 30 городских маршрутов и ежедневно выводит на линию 150 единиц техники.Расписание движения рассчитано с 05:30 до 01:00, а автопарк ежегодно обновляется для повышения комфорта пассажиров.На большинстве маршрутов внедрена бескондукторная система оплаты, при этом работа контролеров усилена, и число безбилетников постепенно снижается.Оплатить проезд наличными по-прежнему можно у водителя.С 1 мая стоимость проезда составляет 45 рублей в автобусе и 43 рубля в троллейбусе. Рост тарифов объясняют необходимостью поддерживать и развивать транспортную сеть.В преддверии Дня Победы транспорт украшают праздничной символикой, а сотрудники предприятия постоянно мониторят пассажиропотоки и корректируют расписание.