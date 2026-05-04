Праздничные мероприятия объединяют прошлое и настоящее.

Город завершает подготовку ко Дню Победы.Улицы начали украшать праздничной символикой еще на прошлой неделе.Главный акцент — фасад дома у Вечного огня на площади Победы, где смонтировали традиционное панно.Владимир готов встречать праздник: в каждой детали — память, в каждом сердце — гордость за дедов и прадедов.Ранее мы сообщали, что город преображается ко Дню Победы: на центральных улицах устанавливают флаги и праздничные символы, на площадях и магистралях монтируют тематические арт‑объекты.