Муромская прокуратура требует убрать НДС 5% из коммунальных квитанций.

Муромская прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при оказании жилищно‑коммунальных услуг.Выяснилось, что одна из управляющих компаний города с декабря 2025 года стала плательщиком НДС по ставке 5%.Решений общих собраний собственников о перерасчете платы за содержание и текущий ремонт в 46 многоквартирных домах не принималось.Договор управления домом не допускал одностороннего увеличения взносов с жильцов.Несмотря на это, с марта 2026 года НДС в 5% начали отражать отдельной строкой в квитанциях и требовать к оплате сверх прежней суммы.По факту нарушений руководителю УК внесено представление с требованием исключить налог из платежных документов.Исправление нарушений взято на контроль городской прокуратуры.