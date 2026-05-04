Параллельно продолжается вакцинация населения от гепатита A.

На оперативном совещании Правительства обсудили эпидобстановку в Муромском округе.Благодаря скоординированным действиям областных и местных властей, медиков и Роспотребнадзора вспышку удалось остановить.По данным муниципалитета, в течение 10 дней новых случаев не регистрируют, все пациенты выписаны из стационаров.По рекомендации Роспотребнадзора начато поэтапное снижение уровня хлорирования водопроводной воды.Жители улицы Мечникова жаловались на ухудшение качества воды. Это связано с усиленным хлорированием и гидравлическим ударом при запуске системы горячего водоснабжения после ремонта.Водоканал сообщает о поэтапном снижении доз хлора и прогнозирует улучшение качества воды в мае.