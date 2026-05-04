Параллельно продолжается вакцинация населения от гепатита A.
На оперативном совещании Правительства обсудили эпидобстановку в Муромском округе.
Благодаря скоординированным действиям областных и местных властей, медиков и Роспотребнадзора вспышку удалось остановить.
По данным муниципалитета, в течение 10 дней новых случаев не регистрируют, все пациенты выписаны из стационаров.
По рекомендации Роспотребнадзора начато поэтапное снижение уровня хлорирования водопроводной воды.
Жители улицы Мечникова жаловались на ухудшение качества воды. Это связано с усиленным хлорированием и гидравлическим ударом при запуске системы горячего водоснабжения после ремонта.
Водоканал сообщает о поэтапном снижении доз хлора и прогнозирует улучшение качества воды в мае.