Вспышку острой кишечной инфекции в Муроме удалось остановить. По данным городских властей, уже десять дней новых заболевших не регистрируют, а все пациенты, лежавшие в больницах, выписаны. Об этом сообщили на оперативном совещании в правительстве Владимирской области. Роспотребнадзор разрешил постепенно снижать уровень хлора в воде. Напомним, его повысили, чтобы бороться с норовирусом, который в апреле вызвал