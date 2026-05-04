Приговор не вступил в законную силу.

Суздальский районный суд признал виновным 71‑летнего жителя Рязанской области по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение ПДД, повлекшее смерть человека.2 января мужчина на Mitsubishi Pajero, возвращаясь из Костромы по дороге Р‑132, выехал на обочину, потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Isis.В Toyota находились муж, жена и 9‑летняя дочь. 40‑летняя пассажирка, заведующая акушерским отделением Кинешемской ЦРБ, скончалась от полученных травм.Суд приговорил обвиняемого к 2 годам колонии‑поселения и лишил права управления на 2,5 года. Семьям потерпевших взыскано 2,5 млн рублей.