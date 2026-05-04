В преддверии Дня Великой Победы депутат Госдумы РФ Игорь Игошин посетил город Героев Вязники. Об этом парламентарий рассказал в соцсети.Вязниковская земля дала нашей стране 26 Героев Советского Союза, которые в годы войны с честью защищали Родину.Депутат почтил память вязниковцев, возложив цветы к вечному огню на Аллее боевой славы, и вспомнил своих дедов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны. А его бабушка с ранних лет ушла на передовую и помогала солдатам держать в боях телефонную связь.В тот же день в Музее песни состоялась встреча с вязниковскими матерями, чьи сыновья погибли во время локальных военных конфликтов. Парламентарий поблагодарил женщин за воспитание настоящих патриотов и каждой вручил цветы.Также Игорь Игошин передал маме участника СВО Ольге Соколовой почётный знак «Семье погибшего защитника Отечества».«По просьбе вязниковских матерей вместе с главой администрации Игорем Зининым мы издадим книгу памяти, где расскажем о каждом из их сыновей-героев, чтобы потомки знали и, конечно же, помнили, какой ценой даётся мирное небо над головой. Мы сохраним память о наших пацанах, боровшихся за независимость и свободу России. Это наш долг», — написал депутат на своей странице в соцсети.