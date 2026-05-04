Прокурор Юрьев-Польского района потребовал взыскать с водителя, по вине которого пешеход стал инвалидом, более 2 млн рублей компенсации морального вреда и расходов на лечение.Утверждено обвинительное заключение в отношении жителя Москвы по ч. 1 ст. 264 УК РФ — за нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью.По версии следствия, 3 ноября вечером водитель Lada Largus ехал со стороны Федоровского в сторону Красного Заречья, не заметил пешехода у края дороги и совершил наезд.Пострадавшему диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и тяжелый ушиб головного мозга. Он полностью утратил трудоспособность и получил 1 группу инвалидности.Обвиняемый признал вину полностью. По статье предусмотрено до двух лет лишения свободы.Иск прокурора о взыскании более 2 млн рублей будет рассматриваться одновременно с уголовным делом.