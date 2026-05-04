Дети смогут заниматься речью через игру с новыми логопедическими зеркалами.
Депутат Законодательного Собрания Владимирской области Екатерина Меркурьева передала долгожданные подарки в детский сад №32 подшефного города Кировское.
Главным приобретением стали интерактивные логопедические зеркала.
С помощью устройств занятия с логопедом превратятся в увлекательную игру: «умное» зеркало добавляет в пространство сказочных персонажей и помогает детям быстрее осваивать упражнения.
Ранее мы сообщали, что Владимирский регион не прекращает активную деятельность по восстановлению инфраструктуры и благоустройству города Кировское в Донецкой Народной Республики.
На днях трудовые бригады завершили комплексную уборку в парке Победы.