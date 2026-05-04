Дети смогут заниматься речью через игру с новыми логопедическими зеркалами.

Депутат Законодательного Собрания Владимирской области Екатерина Меркурьева передала долгожданные подарки в детский сад №32 подшефного города Кировское.Главным приобретением стали интерактивные логопедические зеркала.С помощью устройств занятия с логопедом превратятся в увлекательную игру: «умное» зеркало добавляет в пространство сказочных персонажей и помогает детям быстрее осваивать упражнения.Ранее мы сообщали, что Владимирский регион не прекращает активную деятельность по восстановлению инфраструктуры и благоустройству города Кировское в Донецкой Народной Республики.На днях трудовые бригады завершили комплексную уборку в парке Победы.