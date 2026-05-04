Участковые на родительских собраниях рассказали, как распознать шантаж по телефону.

Участковые и инспекторы по делам несовершеннолетних провели собрания в гимназии №23, школах №37, 40, 42, 44 и промышленно‑коммерческом лицее и рассказали о рисках дистанционных мошенников, направленных на детей и взрослых.Офицеры продемонстрировали схемы вовлечения молодежи в противоправные действия и объяснили, как злоумышленники шантажируют детей, требуя деньги и ценности. Родителям посоветовали сохранять контакт с детьми и следить за их окружением и онлайн‑активностью.С 4 по 31 мая в рамках Всероссийской кампании «Цифровой ликбез» специалисты Ростелекома проведут для школьников серию занятий по распознаванию подозрительных звонков при поддержке Министерства просвещения РФ и Минцифры РФ.