Региональный этап проводился по 24 предметам.

Во Владимире прошла церемония награждения победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников текущего года.Мероприятие организовали Министерство образования области и Владимирский институт развития образования имени Новиковой.В состязаниях приняли участие 890 учащихся 7–11 классов из разных территорий области.Свыше 260 школьников и 36 педагогов-наставников получили награды. Дипломы предоставляют льготы при поступлении, в том числе зачисление на профильное направление без вступительных экзаменов.Победительница Варвара Соколова подчеркнула, что любовь к литературе привита ей в семье филологов и помогла добиться успеха.